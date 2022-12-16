«Фортум» потребовал признать банкротом МУП в Озерске из-за долга в 1,1 млрд рублей

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от ПАО «Фортум» о признании банкротом озреского муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (МУМПКХ). Коммунальная организация задолжала поставщику энергоресурсов 1,1 млрд руб.

Заявление «Фортума» поступило в суд 15 декабря и пока не принято к производству. Энергетический холдинг дважды направлял заявления о признании МУМПКХ банкротом в 2020 году. Требования кредитора составляли 659 млн и 1,2 млрд руб. Но оба раз суд отклонял заявления.

МУМПКХ обеспечивает жителей Озерска и поселка Метлино теплом и горячей водой. Кроме того, предприятие занимается водоснабжением и водоотведением в городе.