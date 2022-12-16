19% компаний Ижевска пользуются услугами самозанятых

В столице Удмуртии 19% компаний пользуются услугами работников со статусом самозанятых, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 70% организаций не привлекают к работе самозанятых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чаще всего самозанятые занимаются строительством и проектированием, информационными технологиями, маркетингом и PR, дизайном и логистикой. Реже их привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов.

При этом среди малого бизнеса больше работодателей, которые успели оценить преимущества сотрудничества с самозанятыми, чем среди крупных организаций. Чаще всего привлекают таких работников компании из сфер логистики — 30%, строительства — 27%, услуг — 20%.