Главные новости за 15 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Бывший мэр Краснодара, действующий глава пророссийского правительства Херсонской области Андрей Алексеенко включен в список санкций Соединенных Штатов Америки.

В Краснодаре одной из улиц в жилом районе Новознаменском присвоят имя Владимира Жириновского.

В суд передали дело бывшего вице-мэра Кирилла Мавриди, обвиняемого в пяти эпизодах получения взятки.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии могут национализировать «из принципа».

В 2023 году доходы Краснодара запланированы в сумме почти 63 млрд руб., из них собственные составят 25 млрд руб., или 39,6%. Расходы бюджета Краснодара составят почти 65 млрд руб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отменить мораторий на внеплановые проверки продаж алкоголя.

Кубанскому предпринимателю Александру Исюку, заявившему о вымогательстве банды «Цапки», предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Генеральным спонсором ПФК «Кубань» станет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Госкомпания вошла в состав учредителей клуба, сменив ГК «АВА».

В Краснодаре 13 улиц назвали в честь присоединенных к России Донецкой и Херсонской областей.

На развитие туристической отрасли Крыма в 2022–2024 годах из федерального бюджета выделят 20,7 млрд руб.

В Адыгее завершился суд над 16-летним подростком, сбывавшим наркотики. Его приговорили к трем годам колонии.

В Краснодарском крае за 11 месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей сократились на 59%, до 26,1 тыс. машин.

Природная рекреационная зона «Озеро Лотосов» в поселке Белозерном под Краснодаром получила статус особо охраняемой территории.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расселении дома в Краснодаре без предоставления собственникам альтернативного жилья. В нем живут родственники мобилизованных.

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