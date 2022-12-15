Экс-мэра Краснодара внесли в санкционный список США

Бывший мэр Краснодара, действующий глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко включен в список санкций Соединенных Штатов Америки. Обновленный перечень опубликован на портале министерства финансов США.

По заявлению Госдепа США, в список были включены лица, причастные к «деятельности, подрывающей мир, безопасность, политическую стабильность и территориальную целостность США, их союзников или партнеров». В обновленный перечень были включены зампред правительства Андрей Белоусов, владелец «Интерроса» Владимир Потанин, глава РЖД Олег Белозеров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ряд российских компаний и глав регионов.

Ранее главу правительства Херсонской области Андрея Алексеенко наградили орденом Мужества за проявленные качества при исполнении служебного долга.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram