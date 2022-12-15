Кубанского бизнесмена, заявившего о вымогательствах ОПГ «Цапки», подозревают в мошенничестве

Кубанскому предпринимателю Александру Исюку, заявившему о вымогательстве банды «Цапки», предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону, предварительное слушание по делу о мошенничестве и ложном доносе, возбужденному в отношении бизнесмена, состоится 20 декабря текущего года.

По данным «Ъ», Александр Исюк сообщил правоохранителям о попытке вымогательства со стороны членов кущевской ОПГ 70 млн руб. и автомобиля марки Range Rover. По итогам проведенных следственных мероприятий доказательств факта вымогательства найдено не было, в связи с чем в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ (ложный донос). По данным издания, следствие предъявило Александру Исюку обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку бизнесмену было заранее известно о том, что факта вымогательства не было.

Александр Исюк был заключен под стражу в рамках расследования дела о ложном доносе летом 2021 года. Защитник предпринимателя заявил, что уголовное преследование его подзащитного является незаконным.

Анастасия Донскова

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