В Адыгее подростка, сбывавшего наркотики, приговорили к трем годам колонии

В Адыгее завершился суд над 16-летним подростком, сбывавшим наркотики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

Молодой человек признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а» «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Следствием установлено, что обвиняемый 27 августа 2022 года получил от неустановленного лица наркотическое средство весом 6,8 грамма.

Затем с помощью тайниковых закладок на территории Майкопского района обвиняемый реализовал 2,7 грамма запрещенного вещества. Оставшуюся партию наркотиков у подростка изъяли. Приговором суда юноше назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Дмитрий Нестеренко