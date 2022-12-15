Бастрыкин поручил доложить о расселении дома в Краснодаре без предоставления жилья собственникам

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расселении дома в Краснодаре без предоставления собственникам альтернативного жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В СМИ сообщалось, что собственников квартир дома, расположенного в Краснодаре, могут выселить без предоставления альтернативного жилья, несмотря на имеющуюся программу расселения», - отметили в СКР.

14 декабря на YouTube появилось видео, в котором жители аварийного дома по адресу Дзержинского 129/3 сообщают, что получают иски о выселении без предоставления другого жилья, несмотря на имеющееся решение суда о их расселении. Они также заявили, что стоят в очереди на предоставление жилья в 2024 году по муниципальной программе.

В этом доме живут родственники тех, кого мобилизовали в зону спецоперации. Они подчеркивают, что решить этот вопрос можно только на федеральном уровне.

Татьяна Ручкина

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