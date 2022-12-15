Продажи новых легковых автомобилей на Кубани упали в 2,5 раза

В Краснодарском крае за 11 месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей сократились на 59% или в 2,5 раза, до 26,1 тыс. машин. Об этом сообщили в «Автостате».

Продажи грузовиков по итогам отчетного периода выросли на 4% до 2,3 тыс. автомобилей.

При этом в «Авито Авто» отмечают повышенный интерес жителей Кубани к автомобилям с пробегом. В октябре-ноябре 2022 года пользователи сервиса на 13% чаще интересовались подержанными машинами, чем в начале года. На 25 % в октябре-ноябре выросло и количество предложение автомобилей с пробегом.

В топ-7 самых популярных автомобилей с пробегом, по данным «Авито Авто», вошли: ВАЗ (LADA) Priora, Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 2107, Ford Focus, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) 2114 Samara и Kia Rio.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по август продажи легковых автомобилей упали на 60,7%, до 410,5 тыс. штук.

Альбина Баразгова

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