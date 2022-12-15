На развитие туристической отрасли Крыма из бюджета России выделят 20,7 млрд рублей

На развитие туристической отрасли Крыма в 2022–2024 годах из федерального бюджета выделят 20,7 млрд руб. Об этом сообщил председатель госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Такой объем средств составляет более половины всех межбюджетных трансфертов из казны страны в бюджеты регионов на развитие туризма.

«Туристская отрасль в этом году столкнулась с новыми вызовами, связанными с проведением спецоперации. Но комитетом Государственного совета, министерством, профильными организациями были предприняты меры для повышения уровня доступности наших курортов. Серьезная поддержка оказывается Крыму руководством страны»,— отметил чиновник.

Господин Константинов также считает, что одним из направлений туризма в регионе должен стать горнолыжный спорт, это повысит интерес отдыхающих.

Как писал «Ъ-Кубань», на полуострове построят гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и многоквартирный ЖК за 14 млрд руб.

Дмитрий Нестеренко