В Краснодаре появится улица имени Владимира Жириновского

В Краснодаре одной из улиц в жилом районе Новознаменском присвоят имя Владимира Жириновского. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы.

С инициативой назвать улицу в честь известного российского политика ранее выступили депутаты фракции ЛДПР в гордуме. Представители фракции КПРФ на заседании были против этого решения. Они настаивали на исключении вопроса из повестки.

Однако против исключения этого пункта проголосовали 27 депутатов. Положительно оценили предложение семь человек и один воздержался. В итоге большинство депутатов гордумы проголосовали за наименование улицы в честь Владимира Жириновского.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», депутат Наталья Гвоздева, которая направила в гордуму предложение о наименовании улицы в честь политика, отмечала, что Владимир Жириновский 28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности.

Татьяна Ручкина

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