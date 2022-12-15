В Краснодаре 12 улиц назвали в честь присоединенных к России Донецкой и Херсонской областей

На пятьдесят первом заседании городской Думы Краснодара депутаты утвердили наименования 12 улиц. Все они находятся в Прикубанском внутригородском округе краевой столицы. Улицы названы в честь присоединенных к РФ Донецкой и Херсонской областей. Это ул. Лисичанская, ул. Мариинская, ул. Верхоянская, ул. Свирская, ул. Белогорская, ул. Кузбасская, ул. Авангардная, ул. Херсонская, ул. Купчинская, ул. Донецкая, ул. Земская и ул. Платовская.

В пояснительной записке к проекту решения гордумы (документ опубликован на официальном сайте администрации Краснодара) говорится, что в 2021 году Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил иск Голубевой Л. Г. к мэрии краевой столицы, департаменту архитектуры и градостроительства администрации Краснодара. Женщина просила присвоить планируемым в поселке Российском улицам наименования: ул. 70 лет Победы, ул. 50 лет Победы, ул. 75 лет Победы, ул. Ордена Победы, ул. Героическая, ул. 80 лет Победы, ул. Генерала И. Т. Петрова.

Однако спустя почти год, в октябре, та же инстанция изменила порядок и способ исполнения решения суда от 15.12.2021 по административному делу № 2а-14619/2021. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Краснодара разрешили назвать улицы «по своему усмотрению». Предложение о названии улиц в честь Донецкой и Херсонской областей «согласовано с заявителем и заинтересованным кругом лиц», говорится в пояснительной записке.

Маргарита Синкевич

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