Регулятор ФРГ сообщил о недостаточном уровне экономии газа в стране

Уровень потребления газа в ФРГ находится в критическом диапазоне, цель экономии не достигнута. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство Германии (BNA).

Из данных отчета следует, что потребление газа в ФРГ с 28 ноября по 11 декабря было на 12% ниже эталонного значения за последние четыре года. Показатель не превышает 15%, поэтому находится в критическом диапазоне, отметили в агентстве.

BNA сообщило, что потребление газа с 5 по 11 декабря было на 5,2% ниже среднего потребления за последние четыре года, но на 11,8% больше, чем на предыдущей неделе. «Цель экономии явно не достигнута»,— констатируется в отчете.

При этом в агентстве заявили, что поставки газа в Германию в настоящее время стабильны, а их безопасность гарантированна. Однако в BNA отметили, что оценивают ситуацию как напряженную и не исключают дальнейшего ее ухудшения.

Общая заполненность газохранилищ в ФРГ составляет 91,26%. Уровень заполненности в крупнейшем хранилище в стране, Реден,— 91,28%, следует из данных отчета.

На нынешней неделе в ФРГ следует ожидать значительного увеличения потребления, поскольку температурный прогноз находится в критическом диапазоне, на уровне 3,18 °C, сообщило агентство.

Вчера, 14 декабря, глава BNA Клаус Мюллер в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия очень далека от дефицита газа. По его словам, заполненность хранилищ позволит ФРГ справиться с тремя неделями холода при увеличенном потреблении газа. Заявленная агентством цель на зиму — сэкономить 20% средних объемов потребления прошлых лет.

Эрдни Кагалтынов