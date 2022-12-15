В Челябинской области усилят патрулирование дорог в новогодние праздники

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раздал поручения для безопасного празднования Нового года и Рождества в регионе.

На последнем заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, глава региона напомнил, что «о разумном формате празднования». «Для детских праздников нет каких-либо ограничений, в привычном формате проводим новогодние елки, спектакли, представления. Напоминаю, что мы договорились не проводить организованные органами власти и организациями фейерверки и салюты. Прошу глав, полицию, ГУ МЧС проконтролировать, чтобы не было таких мероприятий», – цитирует губернатора его пресс-служба. Всего в регионе пройдет более 1,5 тыс. новогодних мероприятий для детей.

Также на комиссии по ЧС обсудили вопросы своевременной расчистки дорог от снега и гололеда, как на федеральных, региональных дорогах, так и внутри городских территорий. «Полицию прошу в новогодние праздники усилить патрулирование дорог, пресекать любые попытки водителей сесть пьяными за руль. Особое внимание уделить вопросам безопасной перевозки детей на массовые мероприятия», – сказал Алексей Текслер. Перед главами муниципалитетов он поставил задачи напомнить жителям о безопасности на дорогах, привести в готовность аварийный запас топлива на котельных, резервных источников электроснабжения, проверить (без включения звукового сигнала) работоспособность систем оповещения населения, а также не допускать несанкционированное использование газовых баллонов. По словам губернатора, важно постоянно информировать людей о необходимости заключать договоры с профессиональными организациями на обслуживание газового оборудования и напоминать о правилах безопасного обращения с газом.