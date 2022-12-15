Принят бюджет Башкирии на 2023-2025 годы

Депутаты Курултая Башкирии приняли бюджет республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба ведомства. В 2023 году доходы бюджета составят 267,3 млрд руб., расходы — 285,1 млрд руб., дефицит бюджета — 17,8 млрд руб. В 2024 году прогнозируемые доходы будут равняться 245,5 млрд руб., расходы — 252,5 млрд руб., дефицит — 7 млрд руб. В 2025 году планируется, что доходы достигнут 259,2 млрд руб., расходы — 262,7 млрд руб., дефицит — 3,5 млрд руб.

После принятия в первом чтении в законопроект внесли поправки. Например, прогноз по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году пересмотрен с увеличением на 10 млрд руб., так как в связи с прогнозируемым ростом налоговой базы ожидается рост поступлений налога на прибыль организаций. Увеличен план по акцизам на нефтепродукты, которые пополнят дорожный фонд, указано в сообщении.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета сократится по сравнению с первоначальной редакцией законопроекта в 2023 году до 76,9 млрд руб., в 2024 году — до 52,2 млрд руб., в 2025 году — до 54,6 млрд руб. Это связано с изменением порядка финансирования расходов на выплату пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, которые больше не будут отражаться в республиканском бюджете, а будут напрямую перечисляться Фонду пенсионного и социального страхования.

Увеличено финансирование расходов на зарплату работников бюджетной сферы и поддержку семей участников специальной военной операции, а также инфраструктурное развитие.

Майя Иванова

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