«На Кубани ежедневно возникает порядка 30 пожаров»

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— Олег Жанович, как обстоят дела с пожарами в Краснодарском крае? Что является их причиной

— За 11 месяцев 2022 года на территории региона зарегистрировано более 8700 пожаров. Это на 7,4% больше, чем в прошлом году. На них сотрудники ГУ МЧС по краю спасли 474 человека (в прошлом году — 615). К сожалению, в пожарах продолжают погибать люди. В этом году — 160 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Однако отмечу, что показатели этого года почти на 14% меньше, чем прошлого, когда в огне погибли 186 человек, из которых четверо несовершеннолетних.

Чаще всего пожары возникают в связи с неосторожным обращением с огнем, нарушением правил устройства и эксплуатации электрического оборудования и поджогами.

— Сколько возгораний произошло в прошлом месяце и сколько происходит в среднем в неделю

— В ноябре произошло 590 пожаров. На Кубани в среднем случается от 100 до 150 пожаров в неделю. Если рассматривать среднегодовые значения в сухой статистике, то в среднем ежедневно на территории Краснодарского края происходит порядка 30 пожаров.

— Расскажите о самых крупных пожарах этого года? Каковы их причины и как удалось с ними справиться?

— Самые крупные пожары этого года произошли в октябре. Это ликвидация горения цистерн с топливом на Крымском мосту и тушение пожара в многоэтажном доме в городе Ейске после крушения самолета.

8 октября диспетчеру «01» поступило сообщение о пожаре на Крымском мосту, где загорелись железнодорожные цистерны с дизельным топливом. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Также для ликвидации открытого горения из города-курорта Анапа был направлен пожарный поезд, который позже оттянул поврежденный состав в отстойник на запасные пути.

А 17 октября в Ейске на улице Коммунистическая произошло падение военного самолета Су-34 в районе жилой застройки. Пожар охватил девять этажей многоэтажки. Была проведена большая работа по эвакуации населения, оказанию помощи пострадавшим, тушению пожара и обследованию поврежденных конструкций дома.

В обоих случаях был введен режим чрезвычайной ситуации, создавался межведомственный оперативный штаб. Помимо МЧС привлекались другие силы и средства РСЧС. Работа подразделений Главного управления в обоих случаях получила высокую оценку Центрального аппарата МЧС России и иных уполномоченных ведомств.

— Какое время считается самым пожароопасным на Кубани и почему?

— Конечно, это летний сезон — период высоких классов пожарной опасности в регионе. Кроме того, лето — это и курортный сезон, когда на Азовское и Черноморское побережья Краснодарского края прибывают многочисленные туристы, что влечет за собой, в частности, резкий скачок нагрузки на электросети.

В зимний период рост пожаров наблюдается в жилом секторе. Он зачастую обусловлен нарушениями пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печного отопления.

— Каковы критерии оценки сложности пожара? И какие пожары происходят в Краснодарском крае чаще всего?

— Критериями оценки сложности пожаров является большее количество факторов развития пожара. Условный признак сложности возгорания — это ранг пожара, а именно заранее запланированное количество личного состава и техники, привлекаемых в том или ином случае. На всей территории Краснодарского края установлена единая система рангов пожаров: от №1 до №4.

Если не рассматривать горение мусора и сухой растительности на открытой территории, то наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе.

Причинами таких пожаров становятся неосторожность при курении или обращении с открытым огнем, короткое замыкание электропроводки, нарушения в работе электрических приборов, неправильная эксплуатация печного оборудования и т. д.

— В конце ноября на территории Джубгского лесничества Туапсинского района локализовали пожар площадью 5,2 га. Это крупный пожар? Сколько времени и сил понадобилось на его тушение? Что стало причиной возгорания и что нужно делать, чтобы подобное не произошло снова?

— По принятой в России системе оперативной информации о лесных пожарах для нашего региона крупными считаются пожары, площадь которых превысила 25 га. Данный пожар площадью 5,2 га относится к классу небольших пожаров (от 2,1 до 20 га).

Тушение пожара усложнялось дальностью нахождения очага от места прибытия сил и средств. Для ликвидации лесного пожара понадобилось около четырех часов. Было привлечено от РСЧС 44 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и две единицы техники.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для того чтобы избежать подобных ЧП в будущем, необходимо усилить работу по разъяснению техники безопасности охотникам и представителям охотнических хозяйств.

— Какое современное оснащение используется для тушения пожаров на Кубани?

— Ежегодно в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю централизованно поступает более 20 единиц современной техники. Рассматривая основные пожарные автомобили — автоцистерны, отмечу, что они оснащены современным пожарно-техническим вооружением.

Пожарные рукава, используемые подразделениями, особых изменений не претерпели, а ручные пожарные стволы стали более функциональными. Они позволяют постоянно регулировать расход огнетушащих веществ (воды) и угол раскрытия струи, что позволяет применять огнетушащие вещества намного более эффективно.

Каждый поступающий автомобиль оснащен современным гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, способным более эффективно проводить работы по вскрытию конструкций или деблокированию людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие. Современные автомобили оснащены дымососами, ранее они устанавливались только на специальных пожарных автомобилях дымоудаления. На сегодняшний день многие автоцистерны укомплектованы подобными устройствами, они позволяют удалять продукты сгорания из задымленных помещений, снижать температуру и токсичность газодымовоздушной среды. Это помогает повысить работоспособность и эффективность пожарных подразделений при тушении пожара.

— Насколько бизнес нашего края организован в плане соблюдения требований пожарной безопасности? Что делается для предотвращения пожаров в промышленных и офисных помещениях?

— Количество проводимых профилактических мероприятий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло в 4,4 раза. Сотрудники МЧС наносят гостевые визиты для изучения уровня пожарной безопасности на предприятиях и в организациях, оказания консультативной помощи в обеспечении пожарной безопасности.

В большей степени на это повлияло вступление в силу федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 №248. Он установил приоритет к проведению профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также к обеспечению добросовестного соблюдения обязательных требований со стороны контролируемых лиц, в том числе субъектов предпринимательства.

Так, например, в ходе проводимых профилактических визитов контролируемые лица информируются об обязательных требованиях, предъявляемых к принадлежащим объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Таким образом, каждый предприниматель может получить от инспектора информацию о тех требованиях пожарной безопасности, которые должны соблюдаться на его объекте, а также принять скорейшие меры, направленные на устранение возможных нарушений.

Данная политика привела к снижению количества крупных пожаров на объектах надзора, в том числе промышленных и офисных зданиях, за последний год на 5,6%.

— Не за горами Новый год и Рождество — беспокойное время для МЧС. Что нужно знать и о чем нужно помнить кубанцам в эти дни в отношении пожарной безопасности?

— В новогодние праздники большинство жителей Краснодарского края используют предметы с повышенной пожарной опасностью, а именно: пиротехнику, бенгальский огни и световые елочные гирлянды, а также открытый огонь на улице.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует гражданам устанавливать елку в помещениях на расстоянии не менее метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования, использовать исправные гирлянды заводского производства, имеющие сертификаты соответствия.

При покупке и использовании пиротехнических средств изучать инструкции по применению, обращать внимание на срок годности и сертификат, не использовать изделия, имеющие повреждения или деформацию корпуса. Для запуска пиротехники выбирать соответствующие площадки.

Призываю жителей и гостей Краснодарского края на новогодних и рождественских праздниках соблюдать меры пожарной безопасности при использовании открытых источников огня для приготовления пищи на улице, уделять внимание месту установки мангалов — не ближе пяти метров от зданий и сооружений. Во время проведения праздников не оставляйте без присмотра детей.

Беседовала Маргарита Синкевич

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