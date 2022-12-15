Время ожидания скорой в Красноярске увеличилось до трех часов

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен в Красноярском крае. По словам эпидемиолога края Натальи Бахаревой, такая ситуация прогнозировалась еще в сентябре. «Были выделены средства для дополнительной поставки гриппозной вакцины. На сегодня охват вакцинацией населения края составляет 55%-. В результате у нас превышение эпидемиологического порога составляет от 15 до 30% от многолетнего уровня, а не в два с лишним раза, как в некоторых других регионах», - сказала она в эфире телеканала «Енисей».

На этой неделе глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что на прошедшей неделе около 19 тыс. жителей региона заболели ОРВИ, что на 673 человека больше, чем на предыдущей. «У нас удлинилось время вызовов скорой до трех часов. Это не касается состояний, угрожающих жизни и неотложных состояний», - отметила госпожа Бахарева.

По ее словам, чтобы снять нагрузку со скорой помощи поликлиники взрослой сети в эти выходные будут работать и возьмут часть пациентов на себя.

Резкий рост числа заболевших гриппом и ОРВИ отмечен и в других регионах Сибирского федерального округа. На этой неделе сообщалось, что в Алтайском крае эпидемический порог превышен вдвое, заболеваемость ОРВИ в Кемеровской области превысила эпидемический порог на 25,1% к 5 декабря.

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Анна Егорова