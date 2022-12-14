Похитители двух человек и автокрана в Богородске получили по 15 лет колонии

Богородский горсуд осудил Андрея Лосева и Петра Орлова за похищение двух человек и разбой, связанный с хищением автокрана в 2008 году. Обоих обвиняемых приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В суде было установлено, что 14 лет назад подсудимые похитили из кабины автокрана «Галичанин» водителя и его сына, угрожая им револьвером. Затем злоумышленники угнали кран стоимостью более 2 млн руб. и отпустили потерпевших. Похищенный автокран продали, но спецтехнику удалось найти и вернуть законному владельцу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева