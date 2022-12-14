Мэрия расселит 1,5 тысячи нижегородцев из аварийного жилья до конца года

До конца 2022 года в Нижнем Новгороде расселят 1,5 тыс. человек из аварийного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил мэр Юрий Шалабаев во время отчета в думе 14 декабря. Площадь расселяемого жилья превысит 18 тыс. кв.м. План исполнен на 94,4%, к концу года программу должны завершить.

В этом году на расселение аварийного фонда выделили 1,8 млрд руб. бюджетных средств. Свыше тысячи переселенцев являются собственниками квартир, остальные арендуют жилье по договорам социального найма, подчеркнул господин Шалабаев. В рамках очередного этапа программы в 2023-2025 годах планируется расселить более 3 тыс. семей из аварийного жилья.

Раньше квартиры для переселенцев покупали только на вторичном рынке. В этом году администрация Нижнего Новгорода начала покупать жилье в новостройках и строить муниципальные дома. С 2023 года мэрия планирует начать строить муниципальное жилье во всех районах города.

Владимир Зубарев