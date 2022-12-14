На депутата из Адыгеи завели уголовное дело за мошенничество с муниципальным участком

В отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района Адыгеи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Его подозревают в незаконном присвоении муниципального земельного участка, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

В 2015 году мужчина арендовал у администрации поселка Энем земельный участок площадью 920 кв. м. Позже он приобрел у неустановленного лица кадастровый паспорт и технический план здания с ложными сведениями о нахождении на участке объекта капитального строительства. В сентябре 2016 года он предоставил документы в администрацию, чтобы получить арендуемый участок в собственность по упрощенной процедуре. В итоге администрации поселка был причинен ущерб в 643 тыс. руб.

По материалам из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Адыгее на депутата завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram