Начальником ГИБДД по Тюмени назначили Артема Сотникова

В Тюмени назначили нового начальника отдела ГИБДД УМВД России. Городскую Госавтоинспекцию возглавил Артем Сотников. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области / telegram-канал Фото: ГИБДД Тюменской области / telegram-канал

Артем Сотников начал службу в органах внутренних дел в 2006 году в должности инспектора ДПС при ГУВД Тюменской области. Больше десяти лет служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. В 2021 году был назначен на должность заместителя начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени. Женат, воспитывает сына и дочь.

«Всю свою служебную деятельность он посвятил Госавтоинспекции. Имеет два высших образования: юридическое и техническое», — прокомментировали в ГИБДД.

Отметим, что в декабре прошлого года на данный пост назначали Василия Ренцанова. Позже он был назначен заместителем главы регионального ГИБДД Андрея Миллера.

Напомним, бывший глава регионального УГИБДД Александр Селюнин был отправлен в колонию на четыре года и шесть месяцев за получение взяток на сумму 600 тыс. руб.

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