Главные новости за 13 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара останутся закрытыми до 21 декабря.

Краснодарская компания Mantera Group, связанная с семьей Александра Ткачева, создаст в Сахалинской области туристический кластер. Его строительство начнется в 2023 году и завершится в 2024 году.

Уроженца станицы Пластуновской Максима Асрияна, подозреваемого в попытке поджога военкомата в Санкт-Петербурге, включили в список экстремистов и террористов.

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба может рассмотреть предложение о переходе в европейские команды в январе 2023 года.

Заместителя начальника отдела ГИБДД Новопокровского района уволили со службы за вождение в нетрезвом виде.

Первый снег в Краснодаре прогнозируют ночью и утром 14 декабря. В это время суток термометры покажут от +1 до +3 °С.

Кубань заняла 15-е место среди российских регионов по охвату населения вакцинацией от гриппа.

Житель Севастополя предстанет перед судом за нарушение правил установки электроприборов. Следствие установило, что по его вине в соседней квартире произошел пожар, в котором погибла семья из четырех человек.

В Анапе у организации «Планета Океан» по решению суда конфисковали африканского льва из-за ненадлежащих условий содержания животного.

В краснодарской школе задержали 44-летнего жителя Крыма, находившегося в федеральном розыске. В момент задержания он спал на лавочке в спортзале.

Синоптики прогнозируют, что с вечера 13 декабря в Сочи ухудшится погода. В связи с этим все службы города переведены в усиленный режим работы.

Жителя Адыгеи будут судить за дискредитацию российской армии в WhatsApp. По данным следствия, под видом достоверных сообщений он разместил в мессенджере заведомо ложную информацию.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших инструкторов частных детских садов «Империя детства» и «Теремок», находящихся в Сочи. Их обвиняют в истязании двух воспитанников.

9% жителей Краснодара планируют взять отпуск перед новогодними каникулами.

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