Mantera Group, связанная с семьей Александра Ткачева, создаст на Сахалине туристический кластер

Краснодарская компания Mantera Group создаст в Сахалинской области у подножия горы Красная туристический кластер. Его строительство начнется в 2023-м и завершится в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.

Компания построит на участке площадью 101,3 га гостиницу на 1660 номеров, а также подвесную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 2 км, новые горнолыжные трассы, системы оснежения, рестораны и кафе. Кроме того, инвестор благоустроит территорию.

Объекты появятся на территории горнолыжного курорта «Горный воздух». Сейчас там функционируют 19 трасс разного уровня сложности общей протяженностью 35 км. Пять из них сертифицированы для проведения международных соревнований. Всего к 2030 году на курорте планируется увеличить протяженность трасс более чем до 80 км, а количество канатных дорог — с пяти до семи.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Mantera Group зарегистрирована в Краснодарском крае в 2021 году. Компания работает в отрасли консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Владельцем является Сергей Улитин. В 2021 году выручка компании составила 139,2 млн руб., чистая прибыль — 68,5 млн руб.

Ранее единственным учредителем Mantera Group был Роман Баталов, зять экс-губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Бывший совладелец ООО «Сочи-Парк Курорт» (входит в структуру Manterа) Сергей Улитин стал новым бенефициаром в конце ноября 2022 года.

Татьяна Ручкина

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