Жителя Адыгеи будут судить за дискредитацию российской армии в WhatsApp

Уголовное дело 39-летнего жителя Адыгеи о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ) передано суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

По данным следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию в мессенджере WhatsApp. Он опубликовал ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности ВС РФ.

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Адыгея.

По инкриминируемой статье подозреваемому грозит штраф до 1,5 млн руб. или исправительные работы на срок до одного года или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее суд на 30 тыс. руб. оштрафовал 26-летнего местного жителя, который облил краской баннер с буквой Z в поселке Яблоновском.

Альбина Баразгова

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