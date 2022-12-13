В Севастополе в суд направили дело о пожаре, в котором погибла семья из четырех человек

В Балаклавский районный суд Севастополя направили материалы уголовного дела, возбужденного по факту гибели семьи из четырех человек при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По данным следствия, в феврале 2022 года из-за неисправного провода бойлера в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Яблочкова начался пожар. В результате происшествия погибли жильцы соседней квартиры: мужчина 1986 года рождения, женщина 1987 года рождения, пятилетняя девочка и шестилетний мальчик.

Квартира, в которой произошло возгорание, была предоставлена в наем. Арендаторы жилья выявили неисправность бойлера еще в сентябре 2021 года, но хозяин помещения не предпринял мер по устранению утечки тока. Кроме того, следователями было установлено, что ранее мужчина сделал в квартире ремонт с нарушением правил устройства электроустановок и установил бойлер, зная, что в доме нет заземления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Анастасия Донскова

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