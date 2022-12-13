В Анапе у компании «Планета Океан» конфисковали льва за ненадлежащее содержание

В Анапе у организации «Планета Океан» по решению суда конфисковали африканского льва из-за ненадлежащих условий содержания животного. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Иск к предприятию подала природоохранная прокуратура. Суд признал компанию виновной в совершении административного преступления, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных).

Организацию оштрафовали на 500 тыс. руб. и конфисковали животное. Ранее на льва был наложен арест.

Ранее в ходе проверки уполномоченных органов условий содержания хищника в анапском «Африкариуме», организованной после обращения местных жителей, было установлено, что жизни льва ничего не угрожает, но собственник не смог предоставить необходимые документы. После проверки власти курорта обратились к сафари-паркам побережья Краснодарского края с просьбой принять животное на содержание, но ни одна организация не откликнулась. К решению проблемы подключился дрессировщик Эдгард Запашный.

Анастасия Донскова

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