На Кубани замначальника районного отдела ГИБДД уволили за вождение в нетрезвом виде

Заместителя начальника отдела ГИБДД Новопокровского района, уличенного в управлении автомобилем в нетрезвом виде, уволили по отрицательным основаниям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 11 декабря в станице Новопокровской. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan, которым управлял замначальника районного отдела ГИБДД. Полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования офицер отказался. В его отношении было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения). Автомобиль нарушителя отвезли на спецстоянку, а позднее передали его родственнице под расписку.

В случае доказательства вины бывшего замначальника отдела ГИБДД Новопокровского района ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Анастасия Донскова

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