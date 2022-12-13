Краснодарский край вошел в топ-15 регионов России по охвату населения вакцинацией от гриппа

Кубань заняла 15-е место среди российских регионов по охвату населения вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. На данный момент привито более половины жителей края.

В России показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (9,7%), РС-вирусов (9,3%), метапневмовирусов (7,2%), сезонных коронавирусов (5,3%). Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 82 регионах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B»,— рассказали в ведомстве.

В Краснодарском крае от гриппа привито 54,6% жителей. По этому показателю Кубань обгоняет Крым (49,5%) и Адыгею (48,1%), которые заняли 33-е и 43-е места в рейтинге Роспотребнадзора.

Дмитрий Нестеренко