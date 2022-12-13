Джон Кордоба может покинуть ФК «Краснодар» в 2023 году

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба может рассмотреть предложение о переходе в европейские команды в январе 2023 года. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным издания, к футболисту проявили интерес клубы Турции и Германии. Препятствовать переходу игрока может его высокая зарплата в «Краснодаре». По данным британского портала Salary sport, в 2021 году колумбиец зарабатывал по 2,5 млн руб. в неделю (26 тыс. фунтов), или 130 млн руб. в год (1,3 млн фунтов). В «Краснодаре» отметили, что не намерены расставаться с игроком в зимнее окно.

Колумбиец Джон Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинского клуба «Герта». Контракт игрока действует до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий стал автором девяти мячей и четырех результативных подач.

Анастасия Донскова

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