Из-за прогнозируемой грозы все службы Сочи перевели в усиленный режим работы

Синоптики прогнозируют, что с вечера 13 декабря в Сочи ухудшится погода. В связи с этим все службы города по поручению мэра Алексея Копайгородского переведены в усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Прогнозируется, что до конца дня 14 декабря на территории Сочи пройдут местами сильные дожди. Также синоптики заявляют о возможной грозе.

Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Татьяна Ручкина

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