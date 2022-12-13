Жителя Крыма, объявленного в розыск, нашли спящим в спортзале одной из школ Краснодара

Ночью в краснодарской школе на улице Изобильной задержали 44-летнего жителя Крыма, который находился в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

«Наряд вневедомственной охраны получил сигнал "Тревога" от охранника учебного заведения. По камерам видеонаблюдения он увидел, как неизвестный перелез через забор, вырвал замок пластиковой двери, ведущей в спортивный зал, и проник внутрь»,— говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину спящим в раздевалке спортивного зала школы. Хулигана задержали и доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Альбина Баразгова

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