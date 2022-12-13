Режим ограничения полетов в аэропорты Кубани продлили до 21 декабря

Аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара останутся закрытыми до 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Режим временного ограничения полетов продлевается в 11 аэропортах. К ним также относятся воздушные гавани Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. Для перевозки пассажиров авиакомпания по-прежнему рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минвод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.

Режим ограничения полетов впервые был введен 24 февраля в связи с началом спецоперации РФ на Украине. С этого же дня аэропорт Сочи работает в режиме временного хаба. В последний раз Росавиация продлевала ограничения до 15 декабря.

Татьяна Ручкина

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