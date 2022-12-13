В Краснодаре ближайшей ночью может пойти первый снег

Мокрый снег в Краснодаре прогнозируют ночью и утром 14 декабря. В это время суток термометры покажут от +1 до +3 °С. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днем температура поднимется до +6, без осадков.

Мокрый снег и дождь также в ближайшие сутки ожидается в большей части края, в некоторых районах возможны сильные осадки. Днем температура воздуха поднимется до +8 °С, на черноморском побережье — до +12°.

Из-за выхода южного циклона в Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь и мокрый снег. Пик похолодания ожидается в ночь на 15 декабря — температура воздуха опустится до -3 °С. Днем будет от +4 до +9°, на курортах Черного моря — до +14°.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что из-за прогнозируемой грозы все службы Сочи перевели в усиленный режим работы.

Альбина Баразгова

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