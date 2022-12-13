9% жителей Краснодара планируют взять отпуск перед новогодними каникулами

Продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами собираются 9% жителей Краснодара. Большинство трудовых коллективов города не испытывают негатива при отпуске коллег в конце или начале года, сообщает пресс-служба SuperJob.

6% из тех, кто собирается продлить каникулы, возьмут отпуск до 31 декабря, а 3% - с 9 января. 83% опрошенных не планируют увеличивать каникулы, а 8% пока не приняли решение. В продолжительный отпуск больше всех собираются люди с доходом от 80 тыс. руб. – 14%. Среди тех, у кого доход менее 50 тыс. руб. таких всего 5%.

25% работающего населения Краснодара относятся положительно к отпускам коллег в конце года и 51% - равнодушно. 10% относятся негативно, поскольку это является отчетными временем в большинстве компаний. Последних больше всего среди инженеров производств, бухгалтеров, налоговиков, продавцов, кассиров, логистов, руководителей отделов и директоров предприятий. Тех, кто против отдыха в конце декабря, среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. вдвое больше, чем среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. (16% против 7%).

Татьяна Ручкина

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