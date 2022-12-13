В Сочи будут судить экс-воспитательниц частного детсада за истязания детей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших инструкторов частных детских садов «Империя детства» и «Теремок», находящихся в Сочи. Они обвиняются в истязании двух воспитанников и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением с ними. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствием установлено, что зимой прошлого года 53- и 38-летняя женщины, работая воспитателями в частном детсаду, за незначительные провинности избивали руками и ногами 8-летнюю девочку и маленького мальчика, а также оскорбляли их. Еще один факт физического насилия над 7-летним мальчиком установлен в сентябре 2022 года. 53-летняя фигурантка ударила ребенка, оставив синяки на предплечье и шее.

В отношении воспитательниц были возбуждены уголовные дела по пп. «а, г, е» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ. Обвиняемые находятся под домашним арестом. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения. Кроме того, 53-летнюю женщину также обвиняют в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», она била девочку тряпкой по телу и таскала за волосы. В октябре на воспитателя возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Частные учреждения оказывают услуги в том числе для детей, имеющих стойкие отклонения в освоении русского языка (дисграфия, дислексия и т. д.). На видео, попавшем в сеть, были дети с различными патологиями.

Татьяна Ручкина

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