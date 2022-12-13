В Туапсинском районе пресекли перевозку почти тонны пищевой продукции неизвестного происхождения

В Туапсинском районе полиция совместно с ветеринарной службой пресекли попытку перевозки более 900 кг пищевой продукции неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ветуправления Туапсинского района.

При досмотре автомобилей, перевозящих грузы и требующих сопровождения ветеринарными документами, сотрудники ГИБДД совместно с ветспециалистами выявили партию мяса птицы, яиц и молочной продукции непромышленной выработки. Груз не был подтвержден документацией о благополучии местности, из которой транспортировался. В ведомстве также сообщили, что продукция направлялась из Адыгеи в Лазаревский район Сочи для дальнейшей реализации.

Дмитрий Нестеренко