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Коммерсантъ FM
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Главу РАН и гендиректора «Аэрофлота» включили в экспертный совет при правительстве

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил состав экспертного совета при правительстве. В него включили шесть человек, в том числе президента Российской академии наук Геннадия Красникова и гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В совет также вошли глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова, замруководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова. В прошлый раз состав совета обновляли в конце 2021 года.

Экспертный совет был создан для обеспечения «взаимодействия правительства с экспертным сообществом». В числе его функций — подготовка предложений по достижению национальных целей развития, выполнению нацпроектов и госпрограмм.

В декабре стало известно, что аппарат правительства намерен полностью заменить положение о проектной деятельности Белого дома. Планируется ввести четкий регламент ролей, функций, полномочий и ответственности ее участников, а также провести роботизацию наиболее рутинных аспектов работы, включая автоматический мониторинг движения к национальным целям в рамках каждой проектной инициативы и контроль рисков по каждому треку.

Подробности — в материале «Ъ» «Столоначальная роботизация».

Лаура Кеффер

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