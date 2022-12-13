Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции в Доме русского зарубежья имени Солженицына, посвященной художнику и его ученикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Константин Коровин. Ночной Париж Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья Наталья Гончарова. Рождество Богородицы. Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья Михаил Нестеров. Голова монахини. Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья Следующая фотография 1 / 3 Константин Коровин. Ночной Париж Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья Наталья Гончарова. Рождество Богородицы. Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья Михаил Нестеров. Голова монахини. Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья

В Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве открылась выставка «Константин Коровин и его круг: Москва — Париж». Автором ее идеи и изданной к ней книги, составителем текста и создателем экспозиции по сложившейся «коровинской традиции» стала искусствовед, коллекционер, директор галереи «Веллум» Любовь Агафонова. Кстати, 13 декабря наша давняя хорошая подруга Люба отмечает свой день рождения. Так что, получается, и выставка, и издание — своеобразный ей подарок.

Феномен Коровина удивителен. Это главный признанный «русский импрессионист», совершенно не теряющийся в когорте старших современников-французов. Автор, любая выставка с участием которого всегда претендует на звание «блокбастера». И, главное, сама энциклопедическая личность Константина Алексеевича Коровина позволяет делать такие выставки регулярными и не повторяющимися по наполнению. Коровин был живописцем, театральным художником, писателем, педагогом. И к каждой его ипостаси приемлемо определение «выдающийся».

Главное, по отзывам современников, — удивительное влияние, распространяемое Коровиным на окружающих его людей, которые словно втягивались в его орбиту. Агафонова в своем эссе об учителе и учениках называет этот феномен «Созвездие Коровина». В продолжающейся серии выставок она говорит «об удивительной планете, которая притягивала и создавала таланты». Нынешняя посвящена учителю и его ученикам — таким разным, словно непохожим друг на друга и на учителя, начинавшим на родной земле и продолжившим художественную деятельность за границей.

Вильямс, Герасимов, Ларионов и Гончарова, Федоровский, Лапшин и Исупов — остовец и президент Академии художеств, главный художник Большого театра и художники Дягилевских балетов. Учитель не подавлял стремления учеников, позволял им раскрывать собственные творческие принципы. Интересно, что при подготовке выставочного материала было сделано небольшое научное открытие: сумели атрибутировать одну из записок Коровина из собрания Дома русского зарубежья, адресованную некоему Сергею Павловичу. Художник писал о впечатлении от музыки Стравинского. Писал Дягилеву.