Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Главный признанный "русский импрессионист"»

Дмитрий Буткевич — о выставке «Константин Коровин и его круг: Москва — Париж»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции в Доме русского зарубежья имени Солженицына, посвященной художнику и его ученикам.

Предыдущая фотография
Константин Коровин. Ночной Париж

Константин Коровин. Ночной Париж

Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья

Наталья Гончарова. Рождество Богородицы.

Наталья Гончарова. Рождество Богородицы.

Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья

Михаил Нестеров. Голова монахини.

Михаил Нестеров. Голова монахини.

Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья

Следующая фотография
1 / 3

Константин Коровин. Ночной Париж

Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья

Наталья Гончарова. Рождество Богородицы.

Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья

Михаил Нестеров. Голова монахини.

Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья

В Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве открылась выставка «Константин Коровин и его круг: Москва — Париж». Автором ее идеи и изданной к ней книги, составителем текста и создателем экспозиции по сложившейся «коровинской традиции» стала искусствовед, коллекционер, директор галереи «Веллум» Любовь Агафонова. Кстати, 13 декабря наша давняя хорошая подруга Люба отмечает свой день рождения. Так что, получается, и выставка, и издание — своеобразный ей подарок.

Феномен Коровина удивителен. Это главный признанный «русский импрессионист», совершенно не теряющийся в когорте старших современников-французов. Автор, любая выставка с участием которого всегда претендует на звание «блокбастера». И, главное, сама энциклопедическая личность Константина Алексеевича Коровина позволяет делать такие выставки регулярными и не повторяющимися по наполнению. Коровин был живописцем, театральным художником, писателем, педагогом. И к каждой его ипостаси приемлемо определение «выдающийся».

Главное, по отзывам современников, — удивительное влияние, распространяемое Коровиным на окружающих его людей, которые словно втягивались в его орбиту. Агафонова в своем эссе об учителе и учениках называет этот феномен «Созвездие Коровина». В продолжающейся серии выставок она говорит «об удивительной планете, которая притягивала и создавала таланты». Нынешняя посвящена учителю и его ученикам — таким разным, словно непохожим друг на друга и на учителя, начинавшим на родной земле и продолжившим художественную деятельность за границей.

Вильямс, Герасимов, Ларионов и Гончарова, Федоровский, Лапшин и Исупов — остовец и президент Академии художеств, главный художник Большого театра и художники Дягилевских балетов. Учитель не подавлял стремления учеников, позволял им раскрывать собственные творческие принципы. Интересно, что при подготовке выставочного материала было сделано небольшое научное открытие: сумели атрибутировать одну из записок Коровина из собрания Дома русского зарубежья, адресованную некоему Сергею Павловичу. Художник писал о впечатлении от музыки Стравинского. Писал Дягилеву.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...