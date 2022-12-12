Бывшего вице-премьера Дагестана приговорили к пяти годам колонии за хищение 108 млн рублей у Минобороны

Мещанский суд Москвы признал бывшего вице-премьера Дагестана Мухтара Меджидова виновным в хищении 108 млн руб. у Минобороны. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухтар Меджидов (справа) во время заседания суда.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мухтар Меджидов (справа) во время заседания суда.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также проходил экс-гендиректор Избербашского радиозавода имени Плешакова Фиряз Фарманов. Ему назначили четыре года лишения свободы условно. Прокурор запрашивал для Мухтара Меджидова восемь лет лишения свободы, для Фиряза Фарманова — семь лет.

По версии следствия, подсудимые заключили с Минобороны контракт на поставку радиолокационных систем посадки в 2012 году, но не выполнили заказ. За них они получили аванс в размере 108 млн руб. Следствие считает, что обвиняемые изначально понимали, что завод не сможет обеспечить поставки по контракту. Обвинение утверждает, что Мухтар Меджидов лично знал сотрудников Минобороны, которые занимались заключением договора. Они не признали своей вины. Их дело рассматривалось в Мещанском суде Москвы с февраля 2021 года, они находились в СИЗО.

Подробнее о деле Мухтара Меджидова — в материале «Ъ» «За систему посадки — на посадку».

Олеся Павленко