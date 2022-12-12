В Майкопе в 2024 году построят школу за 1,1 млрд рублей на 1100 мест

В Адыгее объявлен тендер на строительство школы на 1100 мест в г. Майкопе. Стоимость контракта составляет 1,1 млрд руб., соответствующая информация опубликована на сайте «Госзакупки».

Согласно проекту договора, подрядчику предстоит возвести комплекс до 10 декабря 2024 года. По условиям контракта, предполагается строительство основных корпусов, систем вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, озеленение прилегающей территории и установка малых архитектурных форм. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 26 декабря.

В мае текущего года стало известно, что на строительство новых образовательных учреждений Адыгея получила более 1 млрд руб. от правительства РФ. Часть этих средств будет направлена и на строительство школы в восточной части Майкопа.

Анастасия Назарова