За сутки коронавирус подтвердился у 112 саратовцев

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 112 новых случаев COVID-19, 111 из них сопровождаются симптомами ОРВИ, один – без симптомов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Общее количество официально подтвержденных в области с начала пандемии случаев заболевания составляет 300622, выздоровлением завершились 293709 из них, в том числе 220 - за прошедшие сутки.

Наибольший прирост зафиксирован в Саратове (39 новых случаев), Энгельсском (16), Балаковском и Балашовском (по 12) районах, на других территориях прирост составил менее 10 случаев.

Среди новых пациентов восемь детей и подростков и по 31 взрослому в возрастных группах 30-49 лет и 65 лет и старше.

Марина Ковалева