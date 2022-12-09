Негарантийная ситуация

Банк «Уралсиб» взыскал с краснодарской строительной компании «Вальтер Констракшн» 107 млн руб. в счет выплаченной банковской гарантии лидеру целлюлозно-бумажной промышленности РФ — Группе «Илим». Заказчик строительных работ посчитал, что исполнитель не выполнил свои обязательства и получил нужную сумму с гаранта, которым выступил банк. Ответчик считает взыскание некорректным и оспаривает в суде обоснованность перечисления банком гарантии бенефициару. Эксперты уверены, что решение суда законно, а процедура выплаты гарантии, как и последующее взыскание средств с потенциала, прописаны в договоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ООО «Вальтер Констракшн», занимающегося промышленным строительством, свыше 102 млн руб. в пользу банка «Уралсиб» (гаранта) в счет выплаченной контрагенту фирмы банковской гарантии, а также более 5 млн руб. неустойки. Об этом сообщается в арбитражной картотеке. Бенефициаром по гарантии является петербургское АО «Группа "Илим"», один из лидер целлюлозно-бумажной промышленности РФ.

Как следует из материалов дела, между банком и «Вальтер Констракшн» в 2020 году было заключено рамочное соглашение о выдаче независимых банковских гарантий на общую сумму свыше 132 млн руб. В конце марта Группа «Илим» представила в банк документы на выплату суммы гарантии, «Вальтер Констракшн» счел требования «Илим» необоснованными и направил банку возражения. Тем не менее финансовая организация посчитала правомочным перечислить указанную сумму бенефициару. По поводу возмещения выплаченных сумм у банка и «Вальтер Констракшн» возник судебный спор.

«Уралсибу» в итоге удалось получить только 32 млн руб., списав их с залоговых депозитов строительной компании, остальные 102 млн пришлось взыскивать в суде. Ответчик заявил, что считает взыскание некорректным, и попросил приостановить производство до рассмотрения другого дела, где он пытается признать требования Группы «Илим», предъявленные банку для выплаты гарантии, необоснованными. Однако суд счел процессы не взаимосвязанными и рассмотрел дело, удовлетворив иск банка.

На электронные запросы и телефонные звонки «Ъ-Кубань» группа «Илим» и компания «Вальтер Констракшн» не ответили.

Суть противоречий между ООО «Вальтер Констракшн» и АО «Группа "Илим"» в полной мере раскрыта в другом судебном споре, рассматривающемся в настоящее время в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. По данным системы Kad.arbitr, Группа «Илим» взыскивает с ООО «Вальтер Констракшн» свыше 1 млрд руб. за неисполнение обязательств по выполнению строительных работ. Застройщик утверждает, что работы не могли быть выполнены в срок, просит признать недействительными односторонние отказы заказчика от этих контрактов. Группа «Илим», в свою очередь, добивалась обеспечительных мер, говоря об ухудшении финансового состояния оппонента по сравнению с прошлым годом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вальтер Констракшн» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Основной профиль общества — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор и бенефициар общества — Евгений Вальтер. По итогам 2021 года компания показала выручку 655,9 млн руб., а убыток — 74,6 млн руб. При этом кредиторская задолженность общества на конец 2021 года составляла более 1 млрд руб. АО «Группа "Илим"» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006 году. Основной вид деятельности общества — производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона. Головная компания — Ilim SA (Швейцария). Уставный капитал общества — 5,5 млрд руб. По итогам 2021 года выручка Группы составила 180,3 млрд руб., чистая прибыль — 40,3 млрд руб.

Как следует из судебных документов, представители Группы «Илим» считают, что ухудшение финансового состояния «Вальтер Констракшн» могло произойти вследствие намеренного отчуждения компанией своего имущества во избежание обращения на него взыскания. Истец заявил в суде, что краснодарская фирма фактически прекратила исполнение своих обязательств перед кредиторами, в связи с чем с начала 2022 года к ней было предъявлено более 30 исков о взыскании более 172 млн руб., а арбитражные суды уже приняли обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество на общую сумму 126,5 млн руб.

Суд отказал Группе «Илим» в удовлетворении ходатайства об арестах имущества краснодарского застройщика, после чего «Вальтер Констракшн» подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявления о банкротстве, указав в нем о наличии неисполненных обязательств перед кредиторами на сумму 339,5 млн руб. В конце ноября суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Адвокат Денис Фролов считает, что шансы на обжалование решения Арбитражного суда Кубани о взыскании с ООО «Вальтер Констракшн» 107 млн руб. минимальны. «Как правило, в договоре о предоставлении банковской гарантии есть условие о безакцептном списании. В том случае если банк, как гарант, произвел выплату бенефициару, принципал должен возместить сумму. Банк, если требование бенефициара соответствует формальным требованиям, не может отказать в выплате. Оспорить решение суда при условии отсутствия формальных нарушений будет непросто»,— отмечает юрист.

Заместитель председателя комитета по медиации Краснодарского реготделения Ассоциации юристов России Юрий Белан также утверждает, что безакцептное списание и выплата денежных средств со стороны банка являются правомерными, а решение суда — законным и обоснованным.

Михаил Волкодав

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