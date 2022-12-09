Бизнесмена из Адыгеи подозревают в отмывании денег и незаконной добыче песка на 6,2 млн рублей

Бизнесмен из Майкопа подозревается в незаконном предпринимательстве на 6,2 млн руб. и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С января по июль 2022 года 57-летний житель Майкопа, не имея специальной лицензии, вместе с другими людьми незаконно добывал на двух земельных участках в границах хутора Саратовский Красногвардейского района песчано-гравийную смесь с использованием спецтехники. Все добытые ресурсы он продавал третьим лицам. В итоге он получил более 6,2 млн руб. дохода.

Чтобы придать правомерность своим действиям, предприниматель заключил с собственником участков договоры купли-продажи на общую сумму 2 млн руб. При этом выкупал он их за счет средств, ранее добытых незаконным путем.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. В ближайшее время их объединят в одно производство.

Татьяна Ручкина

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