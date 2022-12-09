Reuters: премьер Индии Моди отказался от ежегодной личной встречи с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин не будут в этом году проводить ежегодный личный саммит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем временем заявил ТАСС, что господин Путин не планирует встречи с господином Моди до конца 2022 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что решение отменить саммит было принято после «завуалированных угроз Путина применить ядерное оружие» в ходе конфликта. Источник в правительстве Индии на условиях анонимности сообщил, что решение не проводить саммит было принято намного раньше и не из-за ядерного аспекта.

Российский анонимный чиновник сообщил агентству Bloomberg, что решение Индии не проводить саммит было очевидно на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, где премьер Индии заявил президенту России, что сейчас «не эпоха войны».

Господа Моди и Путин встретились в кулуарах саммита блока региональной безопасности в Узбекистане в сентябре, а также несколько раз говорили по телефону в этом году. В соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры России и Индии встречаются ежегодно, в 2020 году встреча на высшему уровне не проводилась из-за пандемии.

Мария Федотова