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Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство брата в ходе ссоры

В Удмуртии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Кизнерского района. Его обвиняют в убийстве брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, в день трагедии братья распивали алкоголь у себя в доме в деревне Бемыж. Однако между ними возник скандал, в ходе которого из-за личной неприязни взял с кухни нож и ударил брата. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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