Лукашенко пообещал показать план нападения Запада на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что западные страны хотели напасть на Россию после протестов в Белоруссии 2020 году. По словам господина Лукашенко, причиной войны должен был стать захват Россией чужих территорий. Белорусский президент пообещал обнародовать факты о якобы готовящемся нападении на Россию со стороны западных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории»,— сказал Александр Лукашенко в эфире «Москва. Кремль. Путин».

В марте на встрече с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что на Белоруссию готовилось нападение. На встречу он принес карту, на которой обещал показать, откуда на его страну хотели напасть. Господин Лукашенко говорил, что, если бы «за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям» Украины, войска России и Белоруссии были бы атакованы.

Анастасия Ларина