В США произошел крупнейший разлив нефти с 2013 года

На одном из крупнейших американских нефтепроводов — Keystone канадской компании TC Energy — произошел разлив нефти, более 14 тыс. баррелей нефти попало в один из водоемов штата Канзас. Это крупнейший разлив нефти в США с 2013 года, когда в результате аварии на нефтепроводе Tesoro в штате Северная Дакота разлилось 20 тыс. баррелей нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyle Bauer / KCLY / KFRM Radio / AP Фото: Kyle Bauer / KCLY / KFRM Radio / AP

Работу нефтепровода Keystone приостановили сразу же после того, как стало известно о разливе. TC Energy направила 100 человек для ликвидации последствий.

Агентство по защите окружающей среды США (EPA) заявило, что нефть не попала в источники питьевой воды, она попала только в поверхностные воды одного из ручьев. Причины разлива пока не установлены. Нефтепровод Keystone связывает месторождения нефти в Канаде с нефтеперерабатывающими заводами в США, в том числе в штатах Техас, Небраска и Иллинойс. Длина нефтепровода — почти 3,5 тыс. км, за сутки через него проходит до 622 тыс. баррелей нефти.

Яна Рождественская