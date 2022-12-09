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Коммерсантъ FM
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В США произошел крупнейший разлив нефти с 2013 года

На одном из крупнейших американских нефтепроводов — Keystone канадской компании TC Energy — произошел разлив нефти, более 14 тыс. баррелей нефти попало в один из водоемов штата Канзас. Это крупнейший разлив нефти в США с 2013 года, когда в результате аварии на нефтепроводе Tesoro в штате Северная Дакота разлилось 20 тыс. баррелей нефти.

Фото: Kyle Bauer / KCLY / KFRM Radio / AP

Фото: Kyle Bauer / KCLY / KFRM Radio / AP

Работу нефтепровода Keystone приостановили сразу же после того, как стало известно о разливе. TC Energy направила 100 человек для ликвидации последствий.

Агентство по защите окружающей среды США (EPA) заявило, что нефть не попала в источники питьевой воды, она попала только в поверхностные воды одного из ручьев. Причины разлива пока не установлены. Нефтепровод Keystone связывает месторождения нефти в Канаде с нефтеперерабатывающими заводами в США, в том числе в штатах Техас, Небраска и Иллинойс. Длина нефтепровода — почти 3,5 тыс. км, за сутки через него проходит до 622 тыс. баррелей нефти.

Яна Рождественская

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