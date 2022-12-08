Главные новости за 8 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Несколько новых назначений состоялось в администрации Краснодара. Бывший вице-мэр Анапы Игорь Михайлов стал заместителем главы кубанской столицы. Еще одним вице-мэром стал Илья Павлов, занимавший должность начальника управления муниципального контроля. Его место в должности начальника управления занял Михаил Дагбаш.

На Кубани с 12 декабря запрещают использование беспилотников. Запрет не будет касаться беспилотных летательных аппаратов, используемых органами власти Краснодарского края.

В отношении и. о. главы станицы Северской Алексея Анашкина возбудили административное дело после установки в парке «Островок» арт-объекта «Капля», похожего на интим-игрушку.

Бывшего руководителя организации «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова этапировали из СИЗО в поселке Ахтарск для дальнейшего отбытия наказания.

Двух жителей Севастополя задержали по подозрению в шпионаже в интересах службы безопасности Украины. Один из них был завербован еще в 2016 году.

За последние три года объем инвестиций в туристическую отрасль Краснодарского края вырос в 10 раз. Сейчас в регионе реализуют 39 инвестпроектов на 290 млрд руб.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» учредил в Краснодарском крае ООО «Кристалл-Агро 2», которое будет выращивать грибы и овощи.

С начала 2022 года полицейские в Краснодарском крае изъяли из оборота более 800 тыс. фальшивых купюр. К уголовной ответственности привлечено 49 злоумышленников.

Причиной массовой гибели северокавказского фазана в Ейском районе, произошедшей в конце ноября, стала отрава для полевых грызунов.

Студенческий кампус мирового уровня на 17,5 тыс. человек стоимостью 40 млрд руб. построят в Сириусе.

Судебные приставы выдворили из Сочи на Кубу шестерых нелегалов. Как они оказались в Краснодарском крае — неизвестно.

Имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский», соучредителем которого является фигурант дела банды Цапков Федор Стрельцов, оценили в 1,3 млрд руб.

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