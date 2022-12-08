Студенческий кампус мирового уровня за 40 млрд рублей построят в Сириусе

Студенческий кампус мирового уровня на 17,5 тыс. человек стоимостью 40 млрд руб. построят в Сириусе. Об этом сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект студенческого кампуса в Сириусе

Фото: пресс-служба администрации Сириуса Проект студенческого кампуса в Сириусе

Фото: пресс-служба администрации Сириуса

Отмечается, что проект вошел в число победителей конкурса, объявленного Минобрнауки РФ в прошлом году, из 39 заявок было отобрано девять лучших, их озвучили на заседании Правительства РФ. Реализация проекта рассчитана на семь лет — с 2023 по 2030 годы.

Средства на него будут привлекаться в формате частно-государственного партнерства.

На территории кампуса разместятся жилой квартал для студентов, университетская школа, университетская медицинская клиника, учебный корпус, арендное жилье для сотрудников университета и резидентов Инновационного научно-технологического центра, Парк науки и искусств, говорится в сообщении. Кампус будет вписан в городскую среду, сформированную объектами олимпийского наследия, природными парками и инновационным научно-технологическим центром.

«Одним из ключевых объектов кампуса станет жилой квартал для студентов, рассчитанный на 7340 мест. Его начнут возводить в первую очередь… Чуть более 16 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, а еще 23 млрд руб. — привлечено за счет инвесторов. Планируется, что жилой квартал для студентов появится на федеральной территории к 2025 году»,— уточняет пресс-служба.

Сегодня университет «Сириус» реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии. Здесь открыто 17 научно-образовательных подразделений, совместно реализующих междисциплинарные образовательные программы и научно-исследовательские проекты. В октябре университет завершил строительство первой очереди лабораторного комплекса, сейчас ведется проектирование второй очереди, в ней будет более 100 лабораторных помещений. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

В рамках реализации проекта планируется благоустроить территорию общей площадью 12 га, она должна стать доступным общественным пространством для всех жителей и гостей федеральной территории.

Михаил Волкодав

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