На должность замглавы Краснодара назначили Илью Павлова

В Гордуме Краснодара согласовали назначение Ильи Павлова на должность заместителя главы города в ходе пятидесятого внеочередного заседания седьмого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Господин Павлов родился в 1987 году в Валдайском районе Новгородской области. В 2009 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Земельный кадастр». Второе высшее образование получил в области юриспруденции. Начал свою карьеру в 2008 году: работал в Федеральной кадастровой палате по Краснодарскому краю.

В 2017 году Илью Павлова назначили на должность замдиректора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара, в 2019 году — на пост руководителя департамента. В феврале 2022 года Илья Павлов был назначен на должность начальника управления муниципального контроля краевого центра.

По данным декларации о доходах, представленной за 2021 год, Илья Павлов за год заработал 13,6 млн руб. На праве собственности ему принадлежит квартира площадью 100 кв.м., в пользование предоставлены квартира, жилой дом и земельный участок. В пользовании ребенка нового вице-мэра находятся два жилых помещения.

Анастасия Донскова

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