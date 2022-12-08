Бывший вице-мэр Анапы Игорь Михайлов стал заместителем главы Краснодара

Заместитель главы Анапы Игорь Михайлов стал вице-мэром краевой столицы. Его назначение на должность согласовали депутаты на 50-ом внеочередном собрании гордумы Краснодара. В городе-курорте Игорь Михайлов курировал вопросы гражданской обороны и защиты населения, взаимодействия с правоохранительными органами, муниципального контроля и деятельность административной комиссии Анапы

Чиновник имеет звание генерал-майора в запасе и стаж государственной службы свыше 30 лет. Более десяти лет работал в структурах МЧС, а с 2014-го был замруководителя аппарата правительства Ростовской области.

«Игорь Александрович будет курировать управление ГО и ЧС Краснодара. Уверен, очень скоро и мы, и горожане сможем оценить его огромный опыт работы в данном направлении. Также он будет отвечать за работу управления по делам казачества и военнослужащих и управления общественной безопасности», - отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

Согласно сведениям о доходах, в 2021 году Игорь Михайлов заработал 2,3 млн руб. Он владеет квартирой площадью 57,3 кв. м. и машиноместом – 20,4 кв. м. Также в его пользовании находится жилой дом площадью 125 кв. м, земельный участок – 550 кв. м. и квартира – 127,2 кв. м.

Маргарита Синкевич

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